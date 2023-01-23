『九桜 ＫＵＳＡＫＵＲＡ アカIJFジュウドウギSSウエ5Y JOEXC5Y TOP種目別スポーツ武道 格闘技柔道用品柔道着 柔道衣 メンズ 柔道着 柔道衣 上【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 17時 43分に出品され03月31日 17時 43分に終了予定です。即決価格は8,378円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド:九桜(KUSAKURA)

商品コード:JOEXC5Y

商品名:アカIJFジュウドウギSSウエ5Y

BSPパターン:TOP種目別スポーツ武道・格闘技柔道用品柔道着・柔道衣 (メンズ)柔道着・柔道衣 (上)





新IJF規格認定柔道衣です。二重織刺子生地使用デ、引張り強度は縦横共2200N以上です。帯は別売りです。



(税込)

商品コード:JOEXC5Y

ブランド:HYK

商品名称:アカIJFジュウドウギSSウエ5Y



サイズ:レギュラー5Y(身長183〜186cm、体重90〜105kg、胸囲110cm、ウエスト105cm、手の長さ79〜82cm、足の長さ99cm)

使用許可大会:IJF主催国際大会、全柔連主催指定大会

全柔連認証番号:JU0158

原産国:中国[M:CO9]

[J:4931923112159/]