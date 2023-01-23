『アウトドアプロダクツ リュック ハニカムリップ 二層式 大容量 A4収納 30L ブラック2【お歳暮】』はヤフオクでから05月12日 09時 37分に出品され05月12日 09時 37分に終了予定です。即決価格は8,378円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ リュック ハニカムリップ 二層式 大容量 A4収納 30L ブラック2
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.86 cm
横幅 : 38.35 cm
奥行 : 47.75 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8378円
287 入札履歴
終了
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