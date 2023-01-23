『【個人宅様へ発送可能】アイアンチェアースタンド【AKC14-25R】※入荷遅れ キャンセルの場合あり★代引きの場合は別途+3，000円追加【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 05分に出品され03月27日 19時 05分に終了予定です。即決価格は8,378円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
配送について
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発送後のキャンセルはお受けできません。
荷受け出来ずに返品になった場合は、如何なる場合も往復の配送料をご負担頂きます。
いつものお花が上品でお洒落に魅せられます。
本体のサイズ：幅34.5cm 奥行33cm 高さ88cm
花台部：幅27cm 奥行27cm
カラー：黒にシルバーのアンティーク塗装
材質：アイアン
※寸法は、手作業で作成している部分もあるため若干の誤差がある場合がございます。
※鉄製品の場合は初期に腐食処理をしてありますが、多少の錆やスリ傷文字数制限の為、続きはPC「ページ下部の商品説明」 スマホ「商品情報をもっと見る」をご確認下さい
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[ガーデンマスター] ガーデンラック 3段 天然木アカシア材 幅76×奥行68×高さ79cm プランタースタンド フラワース
¥ 8341
落札価格8378円
5 入札履歴
終了
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