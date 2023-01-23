【個人宅様へ発送可能】アイアンチェアースタンド【AKC14-25R】※入荷遅れ キャンセルの場合あり★代引きの場合は別途+3，000円追加【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

配送について

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いつものお花が上品でお洒落に魅せられます。



本体のサイズ：幅34.5cm 奥行33cm 高さ88cm

花台部：幅27cm 奥行27cm

カラー：黒にシルバーのアンティーク塗装

材質：アイアン



※寸法は、手作業で作成している部分もあるため若干の誤差がある場合がございます。

※鉄製品の場合は初期に腐食処理をしてありますが、多少の錆やスリ傷文字数制限の為、続きはPC「ページ下部の商品説明」 スマホ「商品情報をもっと見る」をご確認下さい