『ウベックス スポーツサングラス UV400 くもり止め ミラーレンズ 自転車/アウトドア sportstyle 231【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 22時 14分に出品され03月21日 22時 14分に終了予定です。即決価格は8,378円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウベックス スポーツサングラス UV400 くもり止め ミラーレンズ 自転車/アウトドア sportstyle 231
【商品説明】
・400nmまでのUV：（紫外線）ABCから目を保護します。uvexの社名の由来はuv-ex =UltraViolet EXcluded（紫外線の遮断）です。
・レンズ内側にコーティングされた独自のくもり止めコーティング「supravision」により、視界を鮮明に保ちます。
・可視光線透過率 22%
・表面にナノコーティングを施し、傷や汚れから保護します。また、水洗いで簡単にお手入れができます。
・調整可能なノーズパッドにより適正なポジションでの装着が可能です。
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
¥ 8371
落札価格8378円
940 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！