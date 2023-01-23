『ウベックス スポーツサングラス UV400 くもり止め ミラーレンズ 自転車/アウトドア sportstyle 231【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 22時 14分に出品され03月21日 22時 14分に終了予定です。即決価格は8,378円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウベックス スポーツサングラス UV400 くもり止め ミラーレンズ 自転車/アウトドア sportstyle 231



【商品説明】

・400nmまでのUV：（紫外線）ABCから目を保護します。uvexの社名の由来はuv-ex =UltraViolet EXcluded（紫外線の遮断）です。

・レンズ内側にコーティングされた独自のくもり止めコーティング「supravision」により、視界を鮮明に保ちます。

・可視光線透過率 22%

・表面にナノコーティングを施し、傷や汚れから保護します。また、水洗いで簡単にお手入れができます。

・調整可能なノーズパッドにより適正なポジションでの装着が可能です。



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。