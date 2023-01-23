『URSTOUD 人工蘭の花 10束 人工緑 UV耐性 色あせない フェイクプラスチックフラワー 結婚式 ブライダルブーケ 屋内 屋外 ホーム ガーデン キッチン オフィス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 23時 08分に出品され03月26日 23時 08分に終了予定です。即決価格は8,377円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名URSTOUD 人工蘭の花 10束 人工緑 UV耐性 色あせない フェイクプラスチックフラワー 結婚式 ブライダルブーケ 屋内 屋外 ホーム ガーデン キッチン オフィス テーブル 花瓶 (マゼンタ)URSTOUD 10 Bundles Artificial Orchid Flowers，Fake Artificial Greenery UV Resistant No Fade Faux Plastic Flowers for Wedding Bridal Bouquet Indoor Outdoor Home Garden Kitchen Office Table Vase(Magenta)ブランド：URSTOUD商品サイズ：高さ：7 cm横幅：20.7 cm奥行：36.9 cm重量：6591 g商品番号：OUD-AO-10P-Magenta色：Magenta素材：Plastic
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落札価格8377円
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