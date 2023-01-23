『Fantasy Gardens 5輪 人工シルク アジサイフラワー 茎付き 花 家族装飾 フェスティバル 誕生日 結婚式 お祝い用 (ブラック) 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 00時 55分に出品され04月22日 00時 55分に終了予定です。即決価格は8,377円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Fantasy Gardens 5輪 人工シルク アジサイフラワー 茎付き 花 家族装飾 フェスティバル 誕生日 結婚式 お祝い用 (ブラック)Fantasy Gardens 5 Heads Artificial Silk Hydrangea Flowers with Stems Flower Family Decoration for Festivals， Birthdays， Weddings and Celebrations (Black)ブランド：Fantasy Gardens商品サイズ：高さ：13.8 cm横幅：19.1 cm奥行：24.4 cm重量：4359 g商品番号：色：Black素材：Faux Silk