『PLATZ PET SUPPLIES & FUN 猫用おもちゃ キャットトーイ ベビーファーボール キャニスター 60個【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 19時 09分に出品され04月14日 19時 09分に終了予定です。即決価格は8,377円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PLATZ PET SUPPLIES & FUN 猫用おもちゃ キャットトーイ ベビーファーボール キャニスター 60個



【商品説明】

・サイズ：高さ18cm x 幅15cm x 奥行15cm

・ブランド名：PLATZ

・商品名：キャットトーイ ベビーファーボール ６０Ｐキャニスター

・生産国：中国

・重量/容積：227g



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。