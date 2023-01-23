『ハイライン (Hi-Line) 小型犬用最高級本皮革 ハーネス a-cube Hi-LINE キャメル/マロン XXSXS用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 01分に出品され03月11日 20時 01分に終了予定です。即決価格は8,377円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハイライン (Hi-Line) 小型犬用最高級本皮革 ハーネス a-cube Hi-LINE キャメル/マロン XXSXS用



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 15.10 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。