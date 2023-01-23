『ファイテン(phiten) 桑葉青汁 発芽玄米プラスセット230ｇ×2個セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 23時 26分に出品され05月01日 23時 26分に終了予定です。即決価格は8,377円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファイテン(phiten) 桑葉青汁 発芽玄米プラスセット230ｇ×2個セット
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 19.50 cm
奥行 : 26.90 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8377円
930 入札履歴
終了
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