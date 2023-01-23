『60個 Kゴールド オープンベゼル 樹脂用 ラウンドオープンバックベゼル 中空フレームペンダント 樹脂クラフトベゼル ジュエリー型 ジュエリー作成 樹脂キャス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 00時 16分に出品され04月01日 00時 16分に終了予定です。即決価格は8,377円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名60個 Kゴールド オープンベゼル 樹脂用 ラウンドオープンバックベゼル 中空フレームペンダント 樹脂クラフトベゼル ジュエリー型 ジュエリー作成 樹脂キャスティングネックレス イヤリング 製作用品 DIYクラフト用品60Pcs K Gold Open Bezels for Resin Round Open Back Bezel Hollow Frame Pendants Resin Craft Bezels Jewelry Molds for Jewelry Making Resin Casting Necklaces Earrings Making Supplies DIY Crafts Suppliesブランド：Ximalun商品サイズ：Onesize高さ：1.8 cm横幅：11.5 cm奥行：21 cm重量：3751 g商品番号：174_A_NO6色：K Gold素材：Resin