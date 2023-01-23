『ベンデイビス リュックサック BDW-9340 ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 05時 54分に出品され04月17日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,377円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベンデイビス リュックサック BDW-9340 ブラック
【商品説明】
・タテ48cmxヨコ31cmxマチ18cm
・ポケットの数:11(外側7/内側4)
・メイン素材: ポリエステル
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 合繊
・重量:610g
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 34.80 cm
奥行 : 49.60 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8377円
802 入札履歴
終了
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