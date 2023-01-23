『ベンデイビス リュックサック BDW-9340 ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 05時 54分に出品され04月17日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,377円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ベンデイビス リュックサック BDW-9340 ブラック



【商品説明】

・タテ48cmxヨコ31cmxマチ18cm

・ポケットの数:11(外側7/内側4)

・メイン素材: ポリエステル

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 合繊

・重量:610g



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 34.80 cm

奥行 : 49.60 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ベンデイビス

リュックサック

BDW-9340

ブラック