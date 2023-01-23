『TRIWONDER 二重層 テント 1人用 アウトドア 防災用 キャンプ用品 3シーズン 登山テント 撥水加工 軽量 設営簡単 4色選択可能【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 10時 08分に出品され03月26日 10時 08分に終了予定です。即決価格は8,377円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TRIWONDER 二重層 テント 1人用 アウトドア 防災用 キャンプ用品 3シーズン 登山テント 撥水加工 軽量 設営簡単 4色選択可能 (グリーン)
【商品説明】
・?【アウターテント】- 210Tポリエステル素材を採用、PU防水コーティングを施し、耐水圧＞3500ｍｍ、UVカット。出入口を2ヶ所に装備、外に閉鎖可能の換気窓もあり、通気性にバッチリの3シーズン テント。
・?【インナーテント】- ポリエステル生地と高密度B3メッシュを採用。防虫・通気性に優れ、ランタンフックも装備。夏場の時はアウターテントを外して単独に使うことができます。
・?【テントポール】- 航空アルミニウム合金を採用、軽量で高い耐久性があり、7.9ｍｍ。ショックコードでポールとソケットが一体となっているので素早い設営、撤収が可能で
CMR-X07W8LTSP4
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 22.80 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 1.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8377円
899 入札履歴
終了
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