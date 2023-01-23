『メジャークラフト バスロッド バスパラ x 2ピース ベイトモデル 63(1.91m) BXC-632M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 01時 52分に出品され04月20日 01時 52分に終了予定です。即決価格は8,377円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Major Craft(メジャークラフト)」より引用"



【商品名】

メジャークラフト バスロッド バスパラ x 2ピース ベイトモデル 63"(1.91m) BXC-632M



【商品説明】

・4560350816189

・BXC-632M

・line:10-16lb

・lure:1/4-3/4oz



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 120.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。