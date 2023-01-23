『メジャークラフト バスロッド バスパラ x 2ピース ベイトモデル 63(1.91m) BXC-632M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 01時 52分に出品され04月20日 01時 52分に終了予定です。即決価格は8,377円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Major Craft(メジャークラフト)」より引用"
【商品名】
メジャークラフト バスロッド バスパラ x 2ピース ベイトモデル 63"(1.91m) BXC-632M
【商品説明】
・4560350816189
・BXC-632M
・line:10-16lb
・lure:1/4-3/4oz
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 120.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8377円
274 入札履歴
終了
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