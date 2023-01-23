『(キョウエツ) KYOETSU 日本製 七五三 7歳 女の子 御祝い帯 結び帯 (赤系)【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 00時 55分に出品され04月02日 00時 55分に終了予定です。即決価格は8,377円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(キョウエツ) KYOETSU 日本製 七五三 7歳 女の子 御祝い帯 結び帯 (赤系)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 18.40 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 38.20 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8377円
371 入札履歴
終了
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