『(キョウエツ) KYOETSU 日本製 七五三 7歳 女の子 御祝い帯 結び帯 (赤系)【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 00時 55分に出品され04月02日 00時 55分に終了予定です。即決価格は8,377円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(キョウエツ) KYOETSU 日本製 七五三 7歳 女の子 御祝い帯 結び帯 (赤系)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.40 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 38.20 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。