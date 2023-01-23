『ウェルカムウッド 大型 木製プランター EPWD66-UB 色はアンバーブラウン 長さ 66cm 高さ 33cm 奥行 29cm 屋外【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 20時 29分に出品され03月04日 20時 29分に終了予定です。即決価格は8,376円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウェルカムウッド 大型 木製プランター EPWD66-UB 色はアンバーブラウン 長さ 66cm 高さ 33cm 奥行 29cm 屋外
【商品説明】
・EPWD66 エクステリアプランター 容量・約37リットル
・内寸 長さ60cm×奥行き23cm×深さ27cm
・土を直接入れて野外で使用できます！
・外寸 長さ66cm×奥行き29cm×高さ33cm
・日本製
・色はアンバーブラウン
X07CGK36NP
【サイズ】
高さ : 33.00 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 70.00 cm
重量 : 10.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
フラワースタンド ウェルカムウッド(Welcome Wood) WSW66H-GC (GC)ガーデンクリーム W66xD27xH54
¥ 8376
グリーンポット スタウト Uポット マットセメント 33cm AN-SU3331MC
¥ 8376
OYOY(オイオイ) 北欧 プランター セラミック 植木鉢 フラワーポット おしゃれ アンティーク インテリア Toppu Pot Grey
¥ 8375
Bitz(ビッツ) プランター フラワーポット 鉢カバー バスケット 収納カゴ 花鉢 D14xH12.5cm 11242 アンバー
¥ 8375
花台 木製 アイアン おしゃれ サイドテーブル フラワースタンド 室内 玄関 鉢置き台 小物置き 丸型 円形 ナチュラル アイアンとウッドの
¥ 8375
タカショー ウッドバレルプランター 460 約W46×D46×H34cm
¥ 8374
プラスチック製 植木鉢/ポット 〔輪鉢 ホワイト 5号〕 ガーデニング 園芸 『カラーバリエ』 〔×60個セット〕
¥ 8374
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ
¥ 8373
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ
¥ 8373
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ
¥ 8373
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ
¥ 8373
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ
¥ 8373
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 プランター H12D-GC GCガーデンクリーム 深12号 長さ 37cm 奥行 37
¥ 8373
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-CB CBカフェブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ 4
¥ 8373
八重しだれ桜 八重桜のしだれ桜の苗
¥ 8373
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ
¥ 8373
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ
¥ 8373
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ
¥ 8373
落札価格8376円
418 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！