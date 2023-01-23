PETTOM 犬用車椅子 犬 車椅子 後ろ足 2輪歩行器 後肢 リハビリ 調整可能 XSサイズ 犬用2輪歩行器 後肢 リハビリ 犬用カート補【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

PETTOM 犬用車椅子 犬 車椅子 後ろ足 2輪歩行器 後肢 リハビリ 調整可能 XSサイズ 犬用2輪歩行器 後肢 リハビリ 犬用カート補



【商品説明】

・??【各部が調節式でワンチャンの体型や状態にぴったり合う】愛犬のサイズに合わせて2種類のサイズがあります。幅・長さが、ある範囲で調節は可能です。製品を愛犬により良く適応させることができます。

・??【獣医師のアドバイスを基に作り上げた安心設計】足が不自由なペットの為の後脚サポート車椅子です。病気や怪我、ヘルニアや加齢等で後脚が不自由なペットが増えております。歩けない期間が長引くと健常な肢の筋力も無くなってしまいます。麻痺が進行する前にサポート車椅子に乗せれば、リハビリにもなります。

・??【約３０秒で装着可能！車椅子の装着がとっても簡単！】簡単な微調整は装着時にお客様にてお願い致します。 対象サ



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 24.10 cm

奥行 : 35.90 cm

重量 : 1.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。