『PETTOM 犬用車椅子 犬 車椅子 後ろ足 2輪歩行器 後肢 リハビリ 調整可能 XSサイズ 犬用2輪歩行器 後肢 リハビリ 犬用カート補【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 06時 35分に出品され03月23日 06時 35分に終了予定です。即決価格は8,376円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETTOM 犬用車椅子 犬 車椅子 後ろ足 2輪歩行器 後肢 リハビリ 調整可能 XSサイズ 犬用2輪歩行器 後肢 リハビリ 犬用カート補
【商品説明】
・??【各部が調節式でワンチャンの体型や状態にぴったり合う】愛犬のサイズに合わせて2種類のサイズがあります。幅・長さが、ある範囲で調節は可能です。製品を愛犬により良く適応させることができます。
・??【獣医師のアドバイスを基に作り上げた安心設計】足が不自由なペットの為の後脚サポート車椅子です。病気や怪我、ヘルニアや加齢等で後脚が不自由なペットが増えております。歩けない期間が長引くと健常な肢の筋力も無くなってしまいます。麻痺が進行する前にサポート車椅子に乗せれば、リハビリにもなります。
・??【約３０秒で装着可能！車椅子の装着がとっても簡単！】簡単な微調整は装着時にお客様にてお願い致します。 対象サ
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 24.10 cm
奥行 : 35.90 cm
重量 : 1.64 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8376
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落札価格8376円
889 入札履歴
終了
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