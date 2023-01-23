『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスウェイブ マルチコートレンズモデル 夜間も使用可【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 00時 15分に出品され03月30日 00時 15分に終了予定です。即決価格は8,376円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスウェイブ マルチコートレンズモデル 夜間も使用可能 SA-506 LSIL ライトシルバー×ガンメタリック/クリア(両面マルチ)
商品コード：16041435149
型番：SA-506-LSIL
サイズ：Free Size
カラー：ライトシルバー×ガンメタリック/クリア×反射防止マルチ(夜間使用可)
日本製サングラス
おすすめ用途 : スポーツ全般(特に雨天や夜間での使用)
可視光線透過率 96%(曇天〜雨天向き、夜間使用可)
紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)
セット内容 : ハードケース、取扱説明書
サイズ(フロント外寸)高さ3.7cm 横幅14.5cm / 重さ15g
フレーム素材 : ナイロン(プラスチック) / レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)
男女兼用
フレームカラー : ライトシルバー×ガンメタリック、レンズカラー : クリア(両面マルチ)
; 発売
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落札価格8376円
55 入札履歴
終了
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