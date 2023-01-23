『フラワースタンド ウェルカムウッド(Welcome Wood) WSW66H-CB (CB)カフェブラウン W66xD27xH54【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 33分に出品され03月08日 02時 33分に終了予定です。即決価格は8,376円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
植木鉢
【商品名】
ウェルカムウッド(Welcome Wood) フラワースタンド WSW66H-CB (CB)カフェブラウン W66xD27xH54
【商品説明】
・内寸 長さ600mm 奥行き270mm 高さ510mm
・外寸 長さ660mm 棚板奥行270mm 高さ540mm
・完成品ですので組み立てる手間がいらず商品到着後すぐにご使用いただけます!
・木製 フラワースタンド66型 奥行27cmタイプ 高さ54cm
・色はカフェブラウン
【サイズ】
高さ : 30.99 cm
横幅 : 59.00 cm
奥行 : 70.00 cm
重量 : 10.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8373
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落札価格8376円
798 入札履歴
終了
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