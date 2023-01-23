『WellToBe 自動給餌器 猫 2匹用 自動餌やり機 タイマー式 2WAY給電 手動給餌可 中小型犬 猫用 多頭飼い 自動餌 定時定量 1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 10時 59分に出品され03月18日 10時 59分に終了予定です。即決価格は8,376円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WellToBe 自動給餌器 猫 2匹用 自動餌やり機 タイマー式 2WAY給電 手動給餌可 中小型犬 猫用 多頭飼い 自動餌 定時定量 1



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 20.32 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 35.56 cm

重量 : 2.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。