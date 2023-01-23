『ペットプロ Homey タオルマット(ベッド) M 1個入 (アイボリー) 6個セット 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 18分に出品され03月30日 21時 18分に終了予定です。即決価格は8,376円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
使用期限は6カ月以上先のものを送ります。PetPro Homey（ペットプロジャパン ホーミー）タオルマット M犬猫用ベッド（寝具）パイル生地で肌触り良くさわやかなオールシーズンマット。春夏秋冬 季節問わず使え、高さを抑えた形状なので出入りも楽々。Mサイズ：W580×H80×D410mm／450g原産国：中国
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落札価格8376円
360 入札履歴
終了
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