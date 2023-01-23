『テバ サンダル HURRICANE 4 メンズ ブラック 27.0 cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 03時 34分に出品され03月31日 03時 34分に終了予定です。即決価格は8,376円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テバ サンダル HURRICANE 4 メンズ ブラック 27.0 cm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.79 cm

横幅 : 14.73 cm

奥行 : 33.02 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ テバ

サンダル

HURRICANE

4

メンズ

ブラック

27.0

cm