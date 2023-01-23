『マルマン スケッチバッグ ブラック SKBR6-05【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 21時 35分に出品され04月28日 21時 35分に終了予定です。即決価格は8,376円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

マルマン スケッチバッグ ブラック SKBR6-05



【商品説明】

・本体サイズ :W420xW360mmxD50mm

・品番：SKBR6-05

・重量：700g



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ マルマン

スケッチバッグ

ブラック

SKBR6-05