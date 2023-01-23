『マルマン スケッチバッグ ブラック SKBR6-05【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 21時 35分に出品され04月28日 21時 35分に終了予定です。即決価格は8,376円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マルマン スケッチバッグ ブラック SKBR6-05
【商品説明】
・本体サイズ :W420xW360mmxD50mm
・品番：SKBR6-05
・重量：700g
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8376円
916 入札履歴
終了
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