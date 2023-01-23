『ヴォルコム メンズ サンダル (リクライナーフットベッド) V0812300 / V.CO DRAFT SPORT 快適 BWH_ブラックホ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 20時 01分に出品され03月22日 20時 01分に終了予定です。即決価格は8,376円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴォルコム メンズ サンダル (リクライナーフットベッド) V0812300 / V.CO DRAFT SPORT 快適 BWH_ブラックホ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 28.90 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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