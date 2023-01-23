『カンゴール リュック A4 250-1520 KANGOL legendIII リュックサック 通学 レインカバー付 01ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 06分に出品され03月26日 21時 06分に終了予定です。即決価格は8,376円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンゴール リュック A4 250-1520 KANGOL legendIII リュックサック 通学 レインカバー付 01ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.10 cm

横幅 : 44.29 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 1.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ カンゴール

リュック

A4

250-1520

KANGOL

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リュックサック

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