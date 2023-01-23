『デイトナ(Daytona) バイク用 リアキャリア Vストローム250(17-21)専用 マルチウイングキャリア 96658【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 11時 17分に出品され04月24日 11時 17分に終了予定です。即決価格は8,375円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
【用途】スタイリッシュにデザインされたバイク用キャリア 。荷物非搭載でも違和感のない車体フォルムを実現。
【適合車種】 V-STROM250 (17-21)
【仕様3】トッププレートはアルミ製黒塗装仕上げ、フィッティングはスチール製電着黒塗装仕上げ
【仕様2】耐荷重7kg
【商品説明】
【用途】スタイリッシュにデザインされたバイク用キャリア 。荷物非搭載でも違和感のない車体フォルムを実現。
【適合車種】 V-STROM250 (17-21)
【仕様3】トッププレートはアルミ製黒塗装仕上げ、フィッティングはスチール製電着黒塗装仕上げ
【仕様2】耐荷重7kg
【商品詳細】
ブランド：デイトナ(Daytona)
商品名：デイトナ(Daytona) バイク用 リアキャリア Vストローム250(17-21)専用 マルチウイングキャリア 96658
製造元：デイトナ(Daytona)
商品番号：96658
色：ブラック
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¥ 8313
落札価格8375円
196 入札履歴
終了
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