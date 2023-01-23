デイトナ(Daytona) バイク用 リアキャリア Vストローム250(17-21)専用 マルチウイングキャリア 96658【2025年の人気アイテム】

商品情報

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【商品概要】

【用途】スタイリッシュにデザインされたバイク用キャリア 。荷物非搭載でも違和感のない車体フォルムを実現。

【適合車種】 V-STROM250 (17-21)

【仕様3】トッププレートはアルミ製黒塗装仕上げ、フィッティングはスチール製電着黒塗装仕上げ

【仕様2】耐荷重7kg



【商品説明】

【用途】スタイリッシュにデザインされたバイク用キャリア 。荷物非搭載でも違和感のない車体フォルムを実現。

【適合車種】 V-STROM250 (17-21)

【仕様3】トッププレートはアルミ製黒塗装仕上げ、フィッティングはスチール製電着黒塗装仕上げ

【仕様2】耐荷重7kg



【商品詳細】

ブランド：デイトナ(Daytona)

商品名：デイトナ(Daytona) バイク用 リアキャリア Vストローム250(17-21)専用 マルチウイングキャリア 96658

製造元：デイトナ(Daytona)

商品番号：96658

色：ブラック



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