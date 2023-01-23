『ダイジェット:超硬ドリル SDS-086 8.6mm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 14時 52分に出品され04月15日 14時 52分に終了予定です。即決価格は8,375円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
寸法:直径8.6mm×溝長61mm×全長90mm×シャンク径8.6mm
材質:CR1
先端角:118
鋳鉄、軟鋼・アルミ合金
【商品説明】
汎用のソリッドドリルでK種超硬合金で主に鋳鉄や非鉄金属に適します。
【商品詳細】
ブランド：ダイジェット工業
商品名：ダイジェット:超硬ドリル SDS-086 8.6mm
製造元：ダイジェット工業
商品番号：SDS-086
商品内容：8.6mm
【当店からの連絡】
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落札価格8375円
776 入札履歴
終了
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