『ダイジェット:超硬ドリル SDS-086 8.6mm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 14時 52分に出品され04月15日 14時 52分に終了予定です。即決価格は8,375円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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