『スターテック StarTech.com USB-C 10Gbps - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/対応外形【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 23時 52分に出品され03月09日 23時 52分に終了予定です。即決価格は8,375円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スターテック StarTech.com USB-C 10Gbps - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/対応外形
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 14.30 cm
奥行 : 17.00 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8375円
179 入札履歴
終了
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