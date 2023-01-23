『スターテック StarTech.com USB-C 10Gbps - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/対応外形【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 23時 52分に出品され03月09日 23時 52分に終了予定です。即決価格は8,375円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

スターテック StarTech.com USB-C 10Gbps - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/対応外形



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 14.30 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。