『YFFSFDC 写真フレーム ピクチャーフレーム紙製絵画写真フレーム セット 写真立て 写真飾り 壁掛け展示ピクチャーポスター クリップ・紐【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 02時 35分に出品され05月11日 02時 35分に終了予定です。即決価格は8,375円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

YFFSFDC 写真フレーム ピクチャーフレーム紙製絵画写真フレーム セット 写真立て 写真飾り 壁掛け展示ピクチャーポスター クリップ・紐



【商品説明】

・?【サイズ】4.5×6インチの写真に適しています。外寸：15.5cm×11.5cm。 内寸：8cm×11.2cm。

・?【パッケージ内容】フォトフレーム×30枚（白9枚、黒9枚、茶色12枚）、クリップ×30個、紐×3本、ハート型クリップ10本。

・?【多用途】写真はもちろん、寄せ書き・スケッチ・イラスト・サインなどの色紙の保存・展示にも便利なペーパーピクチャーフレームセットです。

・?【様々なシーンに適用】自宅用のほか、誕生日やパーティー、結婚式、卒業式、忘年会、歓迎会など思い出の写真を使用したインテリアのデコレーションに最適です。まだ、DIYプロジェクト、室内装飾にも人気です。

・モデル番号を入



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 24.60 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。