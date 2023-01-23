『アルコペディコ スリッパ MORRIS レディース ブラック 24.5 cm 3E【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 15時 14分に出品され03月20日 15時 14分に終了予定です。即決価格は8,375円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アルコペディコ スリッパ MORRIS レディース ブラック 24.5 cm 3E
【商品説明】
・ストラップの種類: アンクルスト， トゥストラップ
・ソール素材または裏地: ポリウレタン
・ヒールのタイプ: フラット
・ヒールの高さ: 3.5 cm
・耐水性能なし
・表地: ナイロン
・靴幅: 3E
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 11.30 cm
奥行 : 30.10 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8375円
773 入札履歴
終了
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