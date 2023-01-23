『アルコペディコ スリッパ MORRIS レディース ブラック 24.5 cm 3E【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 15時 14分に出品され03月20日 15時 14分に終了予定です。即決価格は8,375円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アルコペディコ スリッパ MORRIS レディース ブラック 24.5 cm 3E



【商品説明】

・ストラップの種類: アンクルスト， トゥストラップ

・ソール素材または裏地: ポリウレタン

・ヒールのタイプ: フラット

・ヒールの高さ: 3.5 cm

・耐水性能なし

・表地: ナイロン

・靴幅: 3E



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 11.30 cm

奥行 : 30.10 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。