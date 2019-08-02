『ジェリーガルシア Garcia， Jerry - Electric On The Eel: August 10th， 1991 LP レコード 輸入盤【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 16時 55分に出品され04月05日 16時 55分に終了予定です。即決価格は8,375円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タイトル: Electric On The Eel: August 10th， 1991
アーティスト: Garcia， Jerry
アーティスト(日本語): ジェリーガルシア
現地発売日: 2019/08/02
レーベル: Ato Records
その他スペック:
180グラム
Joker
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落札価格8375円
496 入札履歴
終了
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