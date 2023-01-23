『DOSBYEE デスク上収納ラック デスク上置き棚 机上ラック 2段 机上台 木製 棚位置調整 耐荷重30kg 幅75cm モニター台 机上【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 21時 18分に出品され04月04日 21時 18分に終了予定です。即決価格は8,374円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DOSBYEE デスク上収納ラック デスク上置き棚 机上ラック 2段 机上台 木製 棚位置調整 耐荷重30kg 幅75cm モニター台 机上
【商品説明】
・【オシャレと実用性】全体のサイズ：幅75*奥行き24*高さ90.4cm。 どんな雰囲気のお部屋にもすっとなじみます。子供の勉強デスクに、オフィス、リビング、寝室、キッチン、寮などにも！大容量収納スペースが確保でき、サッと取り出せるのでデスクワークがはかどる机上ラック
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 96.00 cm
重量 : 8.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。
TTWO パソコンワゴン CPUワゴン 昇降式 高さ調節 デスク キャスター付き サイドデスク・L字デスク・プリンター台・プリンターワゴン
¥ 8373
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落札価格8374円
635 入札履歴
終了
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