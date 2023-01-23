『DOSBYEE デスク上収納ラック デスク上置き棚 机上ラック 2段 机上台 木製 棚位置調整 耐荷重30kg 幅75cm モニター台 机上【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 21時 18分に出品され04月04日 21時 18分に終了予定です。即決価格は8,374円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DOSBYEE デスク上収納ラック デスク上置き棚 机上ラック 2段 机上台 木製 棚位置調整 耐荷重30kg 幅75cm モニター台 机上



【商品説明】

・【オシャレと実用性】全体のサイズ：幅75*奥行き24*高さ90.4cm。 どんな雰囲気のお部屋にもすっとなじみます。子供の勉強デスクに、オフィス、リビング、寝室、キッチン、寮などにも！大容量収納スペースが確保でき、サッと取り出せるのでデスクワークがはかどる机上ラック



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 96.00 cm

重量 : 8.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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