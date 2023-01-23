『ギャッツビー 2WAYビジネスバッグダブル(撥水加工) AM1034 BLACK【お歳暮】』はヤフオクでから05月06日 17時 57分に出品され05月06日 17時 57分に終了予定です。即決価格は8,374円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ギャッツビー 2WAYビジネスバッグダブル(撥水加工) AM1034 BLACK
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー， ダブルハンドル
・タテ30cmxヨコ44cmxマチ14cm
・ポケットの数:9(外側3/内側6)
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:1100g
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 39.20 cm
奥行 : 49.20 cm
重量 : 1.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8374円
590 入札履歴
終了
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