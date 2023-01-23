『ペア 腕時計 カップル 人気 ペアウォッチ メンズ レディース ペア 時計セット うで時計 クラシック ゴールドシルバー ステンレスバンド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 06時 33分に出品され03月24日 06時 33分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペア 腕時計 カップル 人気 ペアウォッチ メンズ レディース ペア 時計セット うで時計 クラシック ゴールドシルバー ステンレスバンド
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8373円
649 入札履歴
終了
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