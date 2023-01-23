『DXアンテナ UHF水平垂直偏波対応高性能アンテナ UAH710(P)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 52分に出品され03月11日 05時 52分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DXアンテナ UHF水平垂直偏波対応高性能アンテナ UAH710(P)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 2.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。