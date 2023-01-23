『オーム電機 ポータブルCD CDP-360N【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 19時 30分に出品され04月11日 19時 30分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーム電機 ポータブルCD CDP-360N
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 490.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8373円
355 入札履歴
終了
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