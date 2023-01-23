『《送料無料》MIZUNO ウエーブエクシード ５ WIDE AC 61GA2315 ミズノ ユニセックス テニスシューズ オールコート用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 23時 20分に出品され04月13日 23時 20分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
柔らかさと反発性に優れたMIZUNO ENERZY搭載。
オールコート用 ワイドモデル。
品番：61GA2315
カラー：
14：ホワイト×ネイビー×コーラル
サイズ：22.5〜28.5cm
素材：
甲材／合成繊維、人工皮革、合成樹脂
底材／合成底
質量：約300g（27.0cm片方）
インソール：ミズノエナジーインソール（取り外し可）
ベトナム製
シューズ幅：3E相当の方向け
※オールコート用
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落札価格8373円
762 入札履歴
終了
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