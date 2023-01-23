『《送料無料》MIZUNO ウエーブエクシード ５ WIDE AC 61GA2315 ミズノ ユニセックス テニスシューズ オールコート用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 23時 20分に出品され04月13日 23時 20分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 柔らかさと反発性に優れたMIZUNO ENERZY搭載。

オールコート用 ワイドモデル。



品番：61GA2315

カラー：

14：ホワイト×ネイビー×コーラル

サイズ：22.5〜28.5cm

素材：

甲材／合成繊維、人工皮革、合成樹脂

底材／合成底

質量：約300g（27.0cm片方）

インソール：ミズノエナジーインソール（取り外し可）

ベトナム製

シューズ幅：3E相当の方向け

※オールコート用