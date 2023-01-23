『Julbo(ジュルボ) トレック J4371221 グレイ×レッド【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 23時 39分に出品され04月13日 23時 39分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Julbo(ジュルボ) トレック J4371221 グレイ×レッド



【商品説明】

・アジャストテンプル

・サイドシールド

・テンプル長 : 115mm

・ノーズゲージ幅 : 12mm

・フレックスノーズ

・レンズ : SPECTRON4/高所・海等の光線を95%カットします。*車の運転はしないでください。

・レンズ幅 : 69mm



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 9.91 cm

奥行 : 16.76 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。