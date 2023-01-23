『Julbo(ジュルボ) トレック J4371221 グレイ×レッド【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 23時 39分に出品され04月13日 23時 39分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Julbo(ジュルボ) トレック J4371221 グレイ×レッド
【商品説明】
・アジャストテンプル
・サイドシールド
・テンプル長 : 115mm
・ノーズゲージ幅 : 12mm
・フレックスノーズ
・レンズ : SPECTRON4/高所・海等の光線を95%カットします。*車の運転はしないでください。
・レンズ幅 : 69mm
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 9.91 cm
奥行 : 16.76 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8373円
717 入札履歴
終了
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