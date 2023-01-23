『ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 プランター H12D-GC GCガーデンクリーム 深12号 長さ 37cm 奥行 37【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 22時 47分に出品され04月17日 22時 47分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 プランター H12D-GC GCガーデンクリーム 深12号 長さ 37cm 奥行 37



【商品説明】

・Can be used outdoors by placing soil directly

・Color is Garden Cream

・External Dimensions: Length 14.6 x Depth 14.6 x Height 16.1 inches (37 x 37

・Inner Dimensions: Length 13.0 x Depth 13.0 x Depth 14.2 inches (33 x 33

・Made in Japan

・Wooden， Deep No. 12 Pot， Capacity: Approx. 10.2 gal (39 L)



【サイズ】

高さ : 41.00 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 45.01 cm

重量 : 8.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。