『ソルビダ グレインフリー ターキー 3.6kg 室内飼育全年齢対応 オーガニック ドッグフード 正規品 全犬種対応フォレグロストSHOPオリ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 20時 34分に出品され03月15日 20時 34分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソルビダ グレインフリー ターキー 3.6kg 室内飼育全年齢対応 オーガニック ドッグフード 正規品 全犬種対応フォレグロストSHOPオリ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 27.90 cm

奥行 : 35.60 cm

重量 : 3.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。