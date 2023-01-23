『ベテリナリー 犬用食事療法食 消化器サポート (高栄養) INTESTINAL 3Kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 16分に出品され04月01日 00時 16分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベテリナリー 犬用食事療法食 消化器サポート (高栄養) INTESTINAL 3Kg



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.70 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 3.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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