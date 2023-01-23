『ブルーノ ホットプレート BOE021 7760192ホワイト -【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 55分に出品され04月01日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブルーノ ホットプレート BOE021 7760192ホワイト -
【商品説明】
・カラー：【7760192】ホワイト 【7760193】レッド 【7760439】ネイビー
・サイズ：約W37.5×H14×D23.5cm 重量：約2300g
・仕様：電源：AC100V 定格消費電力：1200W 温度調整可能（65～250度※目安値）
・素材：本体：スチール/フェノール樹脂 プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
【サイズ】
高さ : 17.80 cm
横幅 : 27.80 cm
奥行 : 41.80 cm
重量 : 4.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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704 入札履歴
終了
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