『ブルーノ ホットプレート BOE021 7760192ホワイト -【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 55分に出品され04月01日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブルーノ ホットプレート BOE021 7760192ホワイト -



【商品説明】

・カラー：【7760192】ホワイト 【7760193】レッド 【7760439】ネイビー

・サイズ：約W37.5×H14×D23.5cm 重量：約2300g

・仕様：電源：AC100V 定格消費電力：1200W 温度調整可能（65～250度※目安値）

・素材：本体：スチール/フェノール樹脂 プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）



【サイズ】

高さ : 17.80 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 41.80 cm

重量 : 4.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。