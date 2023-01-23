『TTWO パソコンワゴン CPUワゴン 昇降式 高さ調節 デスク キャスター付き サイドデスク・L字デスク・プリンター台・プリンターワゴン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 16分に出品され03月28日 09時 16分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TTWO パソコンワゴン CPUワゴン 昇降式 高さ調節 デスク キャスター付き サイドデスク・L字デスク・プリンター台・プリンターワゴン



【商品説明】

・pcワゴン本体サイズ:600×320×650~900mm(キャスターを付けた状態)昇降幅約250mm【内寸】下部：600×250×470mm、上部：600×250×250mm【耐荷重】天板：30kg、中棚15kg、底板30kg 【材質】フレーム/スチール アジャスター/ナイロン メラミン化粧板重量：本体約10kg 包装約11.5kg※事前にお手元のPCを計測してお確かめください。

・お使いのデスクの天板と高さを揃える、低めにする、高めにする…作業スタイルに合わせてベストな高さに調節できます。

・プリンター台、クローゼット・押入れ収納用台、ソファサイドラック、キッチンなどでも使用できるシ



【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 72.00 cm

重量 : 12.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。