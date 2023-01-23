『マインクラフト Minecraft 掛け布団カバー + 枕カバー セット ダブル 7429 並行輸入品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 33分に出品され03月15日 06時 33分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マインクラフト Minecraft 掛け布団カバー + 枕カバー セット ダブル 7429 並行輸入品



【商品説明】

・ポリエステル52％綿48％

・リバーシブルデザイン

・公式ライセンス商品

・布団カバー・200cm x 200cm 枕カバー・48cm x 74cm（2枚）

・洗濯機可



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。