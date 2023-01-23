『monolife ボディバッグ 本革 メンズ レザー ショルダーバッグ 斜めがけ レディース バッグ 全6色 (レッド)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 01分に出品され03月31日 16時 01分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

monolife ボディバッグ 本革 メンズ レザー ショルダーバッグ 斜めがけ レディース バッグ 全6色 (レッド)



【商品説明】

・【こだわりの造り】厳選された良質な天然厚手牛革を熟練した職人の技が丹念に作り上げた本革レザーのボディバッグ。バッグ全体で８個の収納ポケットを備え、iPadも十分に収納できるだけでなく、折畳み傘や、ペットボトルも同時収納できる大容量な仕様となっております。また拡張ジッパーにより、マチを4cm → 8cmに広げる事も可能です。

・【サイズ】 幅24cm * 高さ46cm マチ4-8cm 【取外し可能ミニポーチ】 横9cm * 縦15cm * マチ2.5cm 【重量】 約600g 【ベルトの長さ】 最短 約60cm 最長 約115cm (調整可能) ベルト幅： 4cm

・【製品仕様】 本体： 前面にファスナーポケット



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 31.80 cm

奥行 : 43.80 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ monolife

ボディバッグ

本革

メンズ

レザー

ショルダーバッグ

斜めがけ

レディース

バッグ

全6色

(レッド)