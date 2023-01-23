GLEVIO(グレヴィオ) ビジネスバッグ メンズ 一流の鞄職人が作る ビジネストートバッグ B4 ブラック【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

GLEVIO(グレヴィオ) ビジネスバッグ メンズ 一流の鞄職人が作る ビジネストートバッグ B4 ブラック



【商品説明】

・【トートバッグに求められる機能を随所に施した】余計な装飾は一切省き、使い勝手の良さと飽きの来ないデザイン

・【品位あるデザインがビジネスにもカジュアルにも調和】品位を感じさせるスタイリッシュなデザイン

・【確かな機能性と鮮やかなデザイン性】機能性だけでなくデザインまで追求された至高のビジネスバッグ

・ストラップの種類: ショルダー

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: スナップ

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 36.70 cm

奥行 : 50.40 cm

重量 : 850.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。