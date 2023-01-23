『GLEVIO(グレヴィオ) ビジネスバッグ メンズ 一流の鞄職人が作る ビジネストートバッグ B4 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 04時 23分に出品され03月21日 04時 23分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GLEVIO(グレヴィオ) ビジネスバッグ メンズ 一流の鞄職人が作る ビジネストートバッグ B4 ブラック
【商品説明】
・【トートバッグに求められる機能を随所に施した】余計な装飾は一切省き、使い勝手の良さと飽きの来ないデザイン
・【品位あるデザインがビジネスにもカジュアルにも調和】品位を感じさせるスタイリッシュなデザイン
・【確かな機能性と鮮やかなデザイン性】機能性だけでなくデザインまで追求された至高のビジネスバッグ
・ストラップの種類: ショルダー
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: スナップ
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 36.70 cm
奥行 : 50.40 cm
重量 : 850.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8373円
386 入札履歴
終了
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