『KINGSLONG ビジネスリュック 拡張機能 大容量ポケット 多機能 防水 オシャレ 3way 40L メンズリュック メンズ ビジネスバ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 08分に出品され03月04日 14時 08分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KINGSLONG ビジネスリュック 拡張機能 大容量ポケット 多機能 防水 オシャレ 3way 40L メンズリュック メンズ ビジネスバ
【商品説明】
・【ユニークな機能 】 リュックサック 外部USB充電機能付き、背負ったまま携帯を充電できて、持ち歩く便利です、緊急用、防災用、アウトドア、キャンプなどに適用しています。ストラップに小さいポケットがあり、交通カードの入れ出しは便利です。 「通気性」リュック背面、ストラップ裏面はクッション材の上にメッシュ素材を使用しており、肩や背中への負担を軽減しながら、通気性に優れています。チェストベルトが装備されており、より身体にフィットする安心設計です。背面部分はスーツケースとセットアップができる構造になっており、持ち歩く便利で、出張や旅行など幅広く使用できます。特にサラリーマンの出勤は最適です。
・【優れた防
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 31.90 cm
奥行 : 42.10 cm
重量 : 1.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8373円
580 入札履歴
終了
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