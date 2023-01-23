『ビジネスバッグ メンズ ブランド ビジネス リュック CAI カイ 通勤 通学 a4 リュックサック 通勤バッグ 軽い 軽量 おしゃれ 無地【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 34分に出品され03月16日 15時 34分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

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【商品説明】

・サイズ：横41cm×縦28cm×奥行7cm

・型番：P-5426

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・表地：50%ポリエステル+50％オックスフォード(カチオン染め) (撥水加工）

・重量: 約930g



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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