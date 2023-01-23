『GP (ジーピー) 野球 室内用 バッティングネット 夜間 雨の日の練習に H160 x W130 x D50cm 46365【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 17時 07分に出品され04月19日 17時 07分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GP (ジーピー) 野球 室内用 バッティングネット 夜間 雨の日の練習に H160 x W130 x D50cm 46365
【商品説明】
・サイズ：H160xW130xD50cm
・特長1：奥行きわずか50cmの超薄型ネット
・特長2：二重ネット構造による高い衝撃吸収力
・特長3：ネット下部のボールポケットで集球ラクラク
・用途：室内でのバッティング練習
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 82.00 cm
重量 : 3.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8373円
80 入札履歴
終了
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