『ソリド 1/18 フォード マスタング 2020 シェルビー GT500 ファスト トラック Solido 1:18 Ford Mustan【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 18時 23分に出品され03月21日 18時 23分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ソリド 1/18 フォード マスタング 2020 シェルビー GT500 ファスト トラック Solido 1:18 Ford Mustan



【商品説明】

・SOLIDO製 1/18スケール

・ダイキャスト

・ドア開閉



【サイズ】

高さ : 14.10 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 35.70 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。