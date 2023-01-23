『ソリド 1/18 フォード マスタング 2020 シェルビー GT500 ファスト トラック Solido 1:18 Ford Mustan【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 18時 23分に出品され03月21日 18時 23分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソリド 1/18 フォード マスタング 2020 シェルビー GT500 ファスト トラック Solido 1:18 Ford Mustan
【商品説明】
・SOLIDO製 1/18スケール
・ダイキャスト
・ドア開閉
【サイズ】
高さ : 14.10 cm
横幅 : 17.50 cm
奥行 : 35.70 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8373円
177 入札履歴
終了
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