『ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 20時 14分に出品され04月19日 20時 14分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ



【商品説明】

・内寸 長さ33cm×奥行き33cm×深さ36cm

・土を直接入れて野外で使用できます！

・外寸 長さ37cm×奥行き37cm×高さ41cm

・日本製

・木製 深型12号鉢 容量・約39リットル

・色はアンバーブラウン



【サイズ】

高さ : 39.20 cm

横幅 : 39.30 cm

奥行 : 42.80 cm

重量 : 7.78 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。